Конец эпохи бедности наступил – Азаров раскрыл, что не так с зарплатами украинцев

Бывший премьер-министр Украинского государства Николай Азаров снова заговорил об экономических показателях в стране. Как утверждает видный политик прошлого, так называемая эпоха бедности, в самом деле, подошла к концу, однако далеко не для всех.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Конец эпохи бедности наступил. Однако только для избранных лиц. Например, Глава Нацагентства, которое занимается качеством высшего образования, Сергей Квит решил отрапортовать насчет своих заработков. За январь 2022 года он получил зарплаты больше 14, 7 миллионов гривен», — сообщил в начале Азаров.

Затем он задался вопросом о том, чем же Квит занимается на рабочем посту. Более того, Азаров задал риторический вопрос о том, за что же в Украине платят такие с точки зрения рядового жителя большие денежные средства.

Тем не менее, Азаров не стал представлять никаких документов в качестве доказательства подлинности своих слов. Потому некоторые пользователи соцсетей всерьез раскритиковали экс-премьера.

Конец эпохи бедности наступил для избранных.



Глава Нацагентства по качеству высшего образования Сергей Квит отрапортовал, что за январь 2022 г. получил зарплаты более 14,7 млн грн



Чем Квит занимается на рабочем месте? За что теперь в Украине платят такие баснословные деньги? pic.twitter.com/ZPRwPoiqj8 — Николай Азаров (@AzarovNikolay_) February 2, 2022

Напомним, как сообщалось ранее, Погребинский назвал три сценария завершения войны на Донбассе.