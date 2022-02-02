Экономика

Назван город с самыми высокими зарплатами в ОРДО: и это не Донецк￼

Telegramm-каналом «Донбасский кейс», который сослался на данные так называемого «министерства экономического развития ДНР», были названы города в ОРДО, с самыми высокими заработными платами.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

По его сообщениям, самые высокие оплаты труда в ОРДО у работников шахт. Но как оказалось не в оккупированном Донецке, а в таких городах как Ждановка и Кировское.

Автор паблика отметил, что по данным так называемого «ведомства» на сентябрь 2021 года средняя заработная плата в г. Кировское составляла 31 465 российских рублей и для ОРДО это служит рекордом. Эта цифра на 63% выше, чем была в том же городе в сентябре 2020 года. Тогда она составляла -19 286 рублей.

Оплата труда в г. Ждановка на сентябрь 2021 года в среднем была 29 734 рубля. И это на 44,6% выше, той, которая была в сентябре 2020 года-20 320 рублей.

Неподконтрольный Украине Донецк оказался только третьим городом данного рейтинга. В сентябре 2021 года средняя зарплата составляла-21 905 рублей, в этом же месяце 2020 года- 16 188 рублей.

Средней цифрой по ОРДО в сентябре 2021 года была зарплата в 21 243 рубля, в долларовом эквиваленте это-274$(не густо). Но в 2020году в сентябре  она была еще меньше  и составляла-15 713 рублей . Итоговый рост заработных плат в ОРДО за год составил 35%.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, у кого в ОРДО самые высокие зарплаты.

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