Жителям ОРДЛО «Ощадбанк» заблокирует карточки: названа главная причины

Необхідність перевипуску карток для зарахування пенсій переселенцям та жителям ОРДЛО виникла через наявність шахрайських схем із банківськими картками

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Жители оккупированного боевиками Донбасса, а также переселенцы до 31 марта 2022 года должны посетить отделения «Ощадбанка», чтобы получить новые карты для социальных выплат. Банк не намерен продлевать их действие по ряду причин. Об этом сообщила представитель финансового учреждения в Донецкой области Светлана Ивенко , передает УРА-Информ.

Необходимость перевыпуска банковский карт, как уточнил представитель, появилась из-за наличия мошеннических схем с банковским картами.

«К большому сожалению, на сегодняшний день такое случается. Мы не в силах проверить, жив ли клиент нашего банка, или нет. Как следствие, были приняты такие решения. Это позволит защитить как государственные деньги, так и имущество людей, получающих пенсии», — подчеркнула Ивенко.

Ранее сообщалось, что в генштабе ВСУ под руководством советников из США якобы идет «разработка плана наступательной операции на Донбассе».