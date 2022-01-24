Стало известно, кого и за что могут лишить пенсии в Украине

Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform. Это случается из-за проведения обязательной верификации, иными словами проверки данных. Так сказано в законе об «Общеобязательном государственном пенсионном страховании». Проверка осуществляется сразу несколькими ведомствами — Пенсионным фондом, Министерством финансов и Министерством социальной политики. И по итогам данной проверки пенсионеру могут отменить пенсию или более того, попросят вернуть начисления […]
Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.
Это случается из-за проведения обязательной верификации, иными словами проверки данных. Так сказано в законе об «Общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Проверка осуществляется сразу несколькими ведомствами — Пенсионным фондом, Министерством финансов и Министерством социальной политики. И по итогам данной проверки пенсионеру могут отменить пенсию или более того, попросят вернуть начисления обратно.
Выплату пенсий могут прекратить по таким причинам:
-при ошибке в фамилии гражданина;
-при получении выплаты по сфальсифицированным документам;
-при проживании пенсионера некого времени за границей;
-при неполучении пенсии в течение полугода (6 мес);
-в случае если пенсионер является переселенцем и сменил место жительства.
Так же отмечается, что выплату пенсии прекращают на весь год проживания за границей.
Напомним, ранее сообщалось, В Ощадбанке объяснили, кто может остаться без пенсий после 31 марта.
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