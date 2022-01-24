Экономика

Стало известно, кого и за что могут лишить пенсии в Украине

Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform. Это случается из-за проведения обязательной верификации, иными словами проверки данных. Так сказано в законе об «Общеобязательном государственном пенсионном страховании». Проверка осуществляется сразу несколькими ведомствами — Пенсионным фондом, Министерством финансов и Министерством социальной политики.  И по итогам данной проверки пенсионеру могут отменить пенсию или более того, попросят вернуть начисления […]

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Это случается из-за проведения обязательной верификации, иными словами проверки данных. Так сказано в законе об «Общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Проверка осуществляется сразу несколькими ведомствами — Пенсионным фондом, Министерством финансов и Министерством социальной политики.  И по итогам данной проверки пенсионеру могут отменить пенсию или более того, попросят вернуть начисления обратно.

Выплату пенсий могут прекратить по таким причинам:

-при ошибке в фамилии гражданина;

-при получении выплаты по сфальсифицированным документам;

-при проживании пенсионера некого времени за границей;

-при неполучении пенсии в течение полугода (6 мес);

-в случае если пенсионер является переселенцем и сменил место жительства.

Так же отмечается, что выплату пенсии прекращают на весь год проживания за границей.

Напомним, ранее сообщалось, В Ощадбанке объяснили, кто может остаться без пенсий после 31 марта.

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