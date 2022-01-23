Экономика

В Ощадбанке объяснили, кто может остаться без пенсий после 31 марта

Ощадбанк может отказаться о продления карт переселенцам с 1 апреля 2022 года.

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Об этой информации сообщил Rbc.ua, передает Ura-inform.

Начальником Донецкого облуправления Ощадбанка Светланой Ивенко, было заявлено, что банком был продлён срок действия старых карт пенсионеров-переселенцев из Донецкой и Луганских областей до 31.03.2022 года. С её слов, не исключено, что это уже будет последнее продление Ощадбанка. Поэтому Ивенко призвала ещё раз людей обращаться в отделения банков.

Она отметила, что продление срока банковских карт в течение последних нескольких лет, с начала карантинных мер, было исключительным решением. Оно принималось, чтобы жители ОДЛО смогли вовремя обратиться в Ощадбанк.

Ивенко подчеркнула что, только за декабрь приблизительно 8 000 жителей временно оккупированных территорий обратились в финучреждение в Донецкой области, несмотря на всего один открытый КПВВ.

«В среднем 700-800 граждан каждый день обращаются в отделения банка», — сказала она, отметив, что более 100 000 карт по-прежнему ждут своих владельцев.

Напомним, ранее сообщалось, На какую пенсию могут рассчитывать те, кто работал неофициально: Минсоцполитики.

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