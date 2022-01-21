Украина «должна» пенсионерам ОРДО: в «республике» назвали цифры

«Задолженность» Украины перед жителями ОРДО по выплате пенсий по состоянию на январь текущего года. якобы составляет 161,4 млрд. рублей

Время чтения: 35 Секунд

«Задолженность» украинского государства перед жителями оккупированных территорий Донбасса по пенсионным выплатам по состоянию на январь якобы составляет 161,4 млрд. рублей. При этом, по выплате социальных пособий «задолженность» Украины составила 14,4 млрд. рублей. Об этом сообщает так называемый «начальник отдела организации соцзащиты военнослужащих и семей гражданских лиц, пострадавших от агрессии Украины Минтруда и соцполитики ДНР», передает УРА-Информ.

«Учитывая непрекращающееся ведение боевых действий на территории республики, количество граждан, пострадавших от украинской агрессии неукоснительно растет. Как следствие растут объемы социальных выплат», — отметила представительница ОРДО.

Ранее сообщалось, что самопровозгашенный глава Республики беларусь Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ Западу в том случае, если там введут очередные санкции в отношении РФ и РБ, а также расширят состав НАТО.