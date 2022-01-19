Экономика

В «Ощадбанке» сделали важное заявление о карточках жителей ОРДЛО: что нужно знать

После 1 апреля карточки, срок действия которых истек, заблокируются

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Жителям оккупированной части украинского Донбасса и переселенцам с территорий ОРДЛО для того, чтобы успеть получить свою карту «Ощадбанка» до первого апреля текущего года, необходимо уже сейчас спланировать свой визит в то отделение государственного банка, где лежит их пенсионное дело. Об этом со ссылкой на сотрудников банка сообщает Телеканал «Дом», передает УРА-Информ.

«Мы можем оказывать помощь в транспортировке через КПВВ на инвалидном кресле. Дальше мы можем оказывать транспортную поддержку для подвоза таких людей маломобильных к отделению „Ощадбанка“ и чтобы их обслуживали без очереди, т. е. все это организовываем и мы сотрудничаем с „Ощадбанком“», — сообщает координатор ГМ «Пролиска» в Станице Луганской Екатерина Артемова.

В банке подчеркнули, что все карточки уже выпущены и ждут своих владельцев.

«„Ощадбанк“ как государственный банк, учреждения „Ощадбанка“, конечно принимают к выполнению доверенности и других государств, которые соответствуют действующему законодательству Украины, Гражданскому кодексу, и которые составлены в соответствии с внутренними нормативными документами нашей страны», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Российское посольство призвало Соединенные Штаты Америки резко отказаться от поставок оружия в Украину, а также принудить украинское правительство к выполнению «Минских соглашений» в выгодном для Кремля формате.

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