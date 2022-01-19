Экономика

ОРДО будет «кормить» Крым: Пушилин озвучил свои планы

ОРДО может отправить в Крым колбасные и кондитерские изделия

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«Глава ДНР» Денис Пушилин рассказал о перспективах экономического сотрудничества временно оккупированных территорий Донбасса с аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО паблики, передает УРА-Информ.

ОРДО, как отметил Пушилин, может отправлять на аннексированный украинский полуостров колбасные и кондитерские изделия, мороженое, сельхозпродукцию.

«Уже заключены договоры по поставкам пшеничной муки, поэтому здесь обороты будут только набираться. Это лишь самые первые шаги, самые явные», — подчеркнул Пушилин.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация может провести очередной референдум на временно оккупированных территориях Донбасса по аналогии с Крымом. Россия может это сделать в ответ на отвергнутые предложения НАТО и США. 

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