Жителей ОРДЛО порадовали новшествами: будут выдавать автокредиты

«Центральный республиканский банк ДНР» планирует в 2022 году расширить линейку «потребительских кредитов и кредитов для бизнеса»

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«Центральный республиканский банк ДНР» имеет в планах на 2022 год расширить линейку «потребительских кредитов и кредитов для бизнеса». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на «пресс-службу ЦРБ».

«В планах по потребительскому кредитованию на 2022 год разработка и внедрение банковского продукта для граждан республики, который позволит нашим клиентам приобретать автомобили в кредит», — отметили в «финучреждении»

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях опубликовали данные о сумме выплаченных пенсии за время конфликта на оккупированном украинском Донбассе.