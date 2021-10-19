В ОРДЛО сообщили о повышении выплат членам НВФ: сколько будут получать боевики

Рядовому и сержантскому составу выплаты подняли на 40%

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Членам незаконных вооруженных формирований из подразделений «народной милиции ДНР», что базируются на оккупированных территориях восточной Украины, повысили размеры заработных плат. Об этом сообщает местным пабликам источник в «НМ ДНР», передает УРА-Информ.

Рядовому и сержантскому составу, как уточняется, выплаты повысили на 40%. В то же время «офицерскому» составу подняли размер денежного довольствия на 20%.

Однако, по другим данным, рядовому и сержантскому составу на территории «республики» повысили зарплату на 47%, прапорщикам на 27%, а «офицерскому» составу «республики» на 25%. При этом, проценты выплат за боевые остались прежними.



«Причем повышение произошло не на бумаге. Военнослужащим уже начали выплачивать повышенное жалованье. Например, рядовым где-то на 8 тысяч рублей больше, чем прежде. Теперь они получают порядка 25 тысяч, без боевых.

Предыдущее повышение было в октябре прошлого года на 10%», — отмечает паблик ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что палаточный городок пикетчиков у гостиницы, где в оккупированном членами НВФ Донецке проживают члены СММ ОБСЕ, не нарушает указ «главы ДНР» Дениса Пушилина о комендантском часе.