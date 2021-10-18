Достаточно газа: Зеленский пообещал украинцам нормальные цены на газ

Украинское правительство предприняло своевременные действия

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Глава Украины Владимир Зеленский пообещал населению страны, что стоимость газа для населения будет вполне адекватной. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление президента.

«На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами», — отметил гарант.

Компания «Нафтогаз», как подчеркнул Зеленский, сможет потребителям стабильную стоимость и объем голубого топлива.

Помимо этого, правительство Украины, как подчеркнул президент, вовремя приняло меры. Зеленский также уточнил, что без вмешательства правительства страны стоимость голубого топлива для граждан составляла бы не 8 гривен за 1 кубометр, а как минимум 50 гривен.

Ранее сообщалось, что украинское государство целиком и полностью готово к отопительному сезону.