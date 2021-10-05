Стало известно, сколько потерял Цукерберг из-за глобального сбоя своих сервисов

Миллиардер потерял шесть миллиардов

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За несколько часов состояние Марка Цукерберга сократилось более чем на 6 миллиардов долларов. Оценка активов миллиардера изменилась из-за сбоев в работе Facebook, Instagram и Messenger и связанного с этим снижения цен на акции. Платформы снова заработали после полуночи, примерно после шестичасового перерыва.

Глобальный сбой веб-сайтов технологического гиганта повлиял на фондовый рынок. Акции Facebook в понедельник упали на 4,9 процента. С середины сентября их стоимость упала на 15%, пишет УРА-Информ со ссылкой на Blooomberg.

В результате падения цен на акции в понедельник состояние Цукерберга сократилось более чем на 6 миллиардов до 121,6 миллиарда долларов. В результате он упал в рейтинге миллиардеров Bloomberg на 5-е место после Билла Гейтса. Состояние миллиардера падает уже несколько недель. До недавнего времени оно достигал 140 миллиардов долларов.

Проблемы Facebook началась в понедельник около 18.40 по киевскому времени, когда Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp больше не были доступны в Интернете по всему миру. Сервисы начали возвращаться к работе около полуночи, хотя проблемы с WhatsApp заняли больше времени, чем другие.