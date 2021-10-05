Экономика

Стало известно, сколько потерял Цукерберг из-за глобального сбоя своих сервисов

Миллиардер потерял шесть миллиардов

Время чтения: 51 Секунд

За несколько часов состояние Марка Цукерберга сократилось более чем на 6 миллиардов долларов. Оценка активов миллиардера изменилась из-за сбоев в работе Facebook, Instagram и Messenger и связанного с этим снижения цен на акции. Платформы снова заработали после полуночи, примерно после шестичасового перерыва.

Глобальный сбой веб-сайтов технологического гиганта повлиял на фондовый рынок. Акции Facebook в понедельник упали на 4,9 процента. С середины сентября их стоимость упала на 15%, пишет УРА-Информ со ссылкой на Blooomberg.

В результате падения цен на акции в понедельник состояние Цукерберга сократилось более чем на 6 миллиардов до 121,6 миллиарда долларов. В результате он упал в рейтинге миллиардеров Bloomberg на 5-е место после Билла Гейтса. Состояние миллиардера падает уже несколько недель. До недавнего времени оно достигал 140 миллиардов долларов.

Проблемы Facebook началась в понедельник около 18.40 по киевскому времени, когда Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp больше не были доступны в Интернете по всему миру. Сервисы начали возвращаться к работе около полуночи, хотя проблемы с WhatsApp заняли больше времени, чем другие.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Зарплата бойцов ВСУ в три раза выше, чем у членов НВФ, — Безсонов

ВСУ имеют большую поддержку волонтеров и населения

Зеленский рассказал, что будет с шахтами на Донбассе

Для роста экономики важным является и вопрос безопасности

Национальный банк вводит в Украине новую монету в обращение: как она будет выглядеть(фото)

Памятная монета выпущена в честь 150-летия со дня рождения борца по класичческой (греко-римской борьбе) в супертяжёлом весе Иванна Поддубного. Его до сих пор помнят как многократного чемпиона мира в своей весовой категории.

Что будет с евро и долларом в октябре — эксперт дал прогноз

Гривна должна укрепиться

«Отсюда взлет цен!»: в ОРДЛО рассказали о виновниках роста цен на продукты

Фуры с товаом начали специально задерживать на «таможне»

С сегодняшнего дня цена на электричество для большинства украинцев уменьшилась: сколько будем платить

80 % украинцев будет платить по тарифу 1,44 грн за кВт-ч

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap