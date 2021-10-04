Зарплата бойцов ВСУ в три раза выше, чем у членов НВФ, — Безсонов

ВСУ имеют большую поддержку волонтеров и населения

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«Первый заминистра информации ДНР» Даниил Безсонов заявил, что у членов НФВ очень низкий уровень зарплат по сравнению с бойцами ВСУ. Об этом он заявил в интервью одному из «СМИ «республики», передает УРА-Информ.

«Они там не доедают, голодают и холодают только в наших информационных фантазиях», — отметил Безсонов.

Украинская армия, как отметил он, имеют большую поддержку волонтеров и населения.

«В Украине волонтерское движение очень развито. Волонтеров постоянно приглашают на радио, на телевидение, — отметил „замминистра“. — Они отчитались, что они в прошлом году поставили на фронт порядка тысячи тепловизоров, или даже квадрокоптеров», — добавил «первый замминистра».

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований на временно оккупированном украинском Донбассе сообщили, что над южным фронтом в зоне ООС якобы замечен беспилотник «Байрактер» украинской армии.