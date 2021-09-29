Экономика

Очередные проблемы с топливом в ОРДЛО: бензин наливают по талонам

На АЗС за наличные бензин не отпускают

Время чтения: 27 Секунд

В Донецке вновь наблюдается дефицит на автозаправках бензина марки 95-А. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местных жителей в социальных сетях.

«Донецк, сегодня увидел несколько заправок в городе, где 95 бензин только по талонам, а 92 — по 55 рублей! Кассиры говорят, что 95 бензин закончился, и остатки продают по талонам для тех, кто ранее оплатил за него», — отмечают пользователи

На АЗС, как отмечают жители оккупированных территорий, за наличные бензин не отпускают даже «суперпостоянным клиентам».

Ранее сообщалось, что на территории оккупированного РФ Донбасса выросли цены на топливо. 

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