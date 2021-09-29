Финансирование ОРДЛО: у Путина прокомментировали информацию касательно выделения миллиардов рублей

На сегодняшний день Россия «поддерживает республики Донбасса» другим образом

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Пока что еще нет подтвержденной информации о выделении «ЛДНР» денег из бюджета РФ, как об этом ранее сообщала украинская разведка. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, передает УРА-Информ.

«Исходя из официальных документов, пока что можно сказать, что с российской точки зрения Донбасс — это часть Украины, которая в соответствии с Минскими соглашениями должна вернуться в состав полностью измененного украинского федерального государства, где будут полностью соблюдаться права жителей Донбасса. Никакой достоверной информации об этом бюджете и о его целеполагании я пока найти не могу. Обсуждать что-либо из этого беспредметно», — отметил он.

Однако, он уточнил, что в Кремле поддерживают «республики» Донбасса, но другим образом.

«Это паспортизация граждан Донбасса, предоставление им возможности выйти на российский трудовой рынок, перевести свои семьи, найти работу и стать полноценными гражданами РФ уже здесь. Насколько я могу судить, Россия поставляет определенные энергоресурсы на Донбасс. Но учитывая, что ДНР/ЛНР занимает всего одну треть территорий Донецкой и Луганской областей, это не столь значимые объемы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что как принято, ранней осенью происходит процесс оптовой заготовки картофеля на зиму. Именно в этот период его стоимость невысока. В ОРДО заявили, что в этом году обычного снижения цены на картофель на оккупированных территориях не произошло, а наоборот — цена выросла.