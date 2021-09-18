Миссия МВФ наконец раскрыла свои планы относительно Украины: что стало известно

Оценочная миссия международного валютного фонда планирует начинать работу в онлайн-формате формате уже со второй половины сентября.

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Об этой информации сообщили Ukrinform.UA, передает Ura-inform.

Представители миссии сделают акцент на проблеме реформ, насколько независимо НБУ в Украине, а также на усилении антикоррупционных институций.

Эту информацию поведал на брифинге в штаб-квартире Фонда Вашингтона руководитель пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

Из его слов в планы Фонда входит дальнейшее партнёрство с Украиной над внедрением тех договорённостей, которые определяет программа stand-by, чтобы провести обзор и предоставление очередного перевода.

«Наша миссия нацелена концентрировать внимание на процессы, которые связаны с укреплением руководства и независимости работы Нацибанка Украины. Также нас интересуют реформы, которые будут проводиться в судебной структуре, работа над антикоррупционными изменениями и поддержка надёжного фискального положения и т.д.», -заявил представитель МВФ.

Помимо этого, с его слов ещё рано говорить о каких-то датах перечисления последующих траншей или касательно пролонгирования договора.

Сейчас мы ещё продолжаем вести переговоры, и они не закончены. Нужно обязательно их завершить в ближайшее время», -сказал Джерри Райс.



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