Экономика

В ОП спрогнозировали рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%

В настоящее время наблюдается оживление частного потребления и внешнего спроса

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В Офисе президента Украины оценили рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%. По прогнозам, полное восстановление экономики государства стоит ожидать уже в течение ближайших двух лет. Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Свириденко, передает УРА-Информ.

«Мы ожидаем, что полное восстановление экономики будет происходить на протяжении этого и последующего годов. В этом году мы прогнозируем рост ВВП на уровне 3,8%», – отметила она в комментарии для «Интерфакс-Украина».

В настоящее время, как отметила Свириденко, на территории государства наблюдается оживление частного потребления и внешнего спроса.

«Аграрии собирают рекордные урожаи, что также поможет экономике расти. Вместе с тем, потенциал роста сегодня зависит от темпов вакцинации, а риском может быть распространение новых штаммов коронавируса», – добавила она. 

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США предложили увеличить объем помощи украинского государства в сфере безопасности до 300 000 000 долларов. 

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