В мире появился новый военный альянс AUKUS: зачем США, Великобритания и Австралия его создали

Инициатором сознания нового трёхстороннего оборонительного блока безопасности AUKUS стали три англоязычные страны. Британские и американские СМИ уже успели назвать альянс антикитайским.

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Об этой информации сообщил 24tv.UA , передает Ura-inform.

О создании данного блока пятнадцатого сентября объявили три страны:

-Президент США Джо Байден

-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

-и глава Австралии Скотт Моррисон.

3 англоязычные державы приняли решение объединиться для углубления партнёрства и создания новых рабочих мест, а также процветания по всем направлениям. Э

В сообщения для СМИ, опубликованном на сайте Белого Дома сказано, Америке, Великобритании и Австралии есть общие идеалы и интересы, и они будут стремиться работать сообща «противостоять вызовам 21 века».

Цель объединения, заявили участники представление безопасности в Индийско-Тихоокеанском регион.

СМИ в Великобритании проанализировав событие заметили, что «официальные представители не упомянули Китай, но и заверили что такую силу AUKUS должен сдержать.

1-ая инициатива-это атомные подводные лодки для Австралии.

3 страны, которые входят новый альянс хотят сделать Австралию 7-ой страной мира, у которой будут на вооружении подводные лодки, снабжённые ядерными реакторами. Речи о ядерном оружии пока не идёт, Австралия официально отказалась вступать в «ядерный клуб»

Примечательно, что ныне соперничество США и Китая проходят острую дипломатическую фазу. СМИ не исключает что именно этот новый военный блок будет «против Китая».

Напомним, ранее сообщалось, В случае полномасштабной войны Украину поддержит не весь Запад: военный эксперт назвал только 4 страны