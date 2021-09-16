Плохие новости для Украины мы опять стоим на пороге кризиса: Берёза озвучил свой прогноз

Своим мнением относительно ситуации на данный момент в стране и также что может её ожидать в ближайшем будущем поделился экс-народный депутат Борислав Береза.

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Об этой информации сообщил NV.UA, передает Ura-inform.

Ныне, со слов, бывшего народного избранника газ в Европе впервые за всю историю установил максимум в цене и сейчас держится на отметке 950$ за тысячу кубометров. А цены на руду, рухнули на мировом рынке и составляет сто двадцать долларов, добавил Берёза.

«Это не хорошие новости для Украины, просто ужасные. Кремль использует газ как своё оружие. Создаёт специально искусственную его нехватку и склоняет страны европейского союза к быстрейшему запуску Северного потока-2 и делает всё чтобы не бралось во внимание то, что СП-2 противоречит газовой директиве», — сказал экс-депутат

России это не нравится, и она прибегает к шантажу из-за этого цены на голубое топливо могут ещё расти и расти-сказал Берёза.

«И нам нужно готовиться к негативным последствиям. Ведь власти придётся как-то компенсировать разницу стоимости, если она не собирается поднимать тариф. А ещё больше меня волнует, сможет ли помочь власть бизнесу, который при такой цене станет банкротом. И в стране может вспыхнуть большой рост безработицы»-предостерёг экс-депутат.

А вот спад стоимости на руду может привести к уменьшению валютной выручки и вопрос остаётся открытым-где брать валюту? -отметил экс-депутат.

«В канун отопительного сезона и перед выплатой долгов у нас обрисовываются две проблемы и их нужно решать. В который раз мы на пороге кризиса. И по поведению власти видно, что она просто надеется на везение. Иную стратегию, я к сожалению, пока не вижу»-резюмировал Берёза

Напомним, ранее сообщалось, Москва созналась в газовом шантаже Европы: что хочет получить взамен РФ.