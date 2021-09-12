Зеленский сильно разозлился на Разумкова: источник из ОП сказал, на что пошел спикер ВРУ

Инсайдер из Офиса Президента сообщил о том, что парламентарий Дмитрий Разумков достаточно сильно разочаровал украинского лидера. Как оказалось, на Банковой начали думать, что спикер ВРУ начал активно взаимодействовать с олигархическими кланами в стране.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА Информ».

«Наш источник из Офиса Президента поведал о том, что Зеленский сильно разозлился на Разумкова. Он решил слить основной президентский законопроект, который должен был стать актуальным на повестке дня. Власти считают, что Разумков предпринял такой акт из-за взаимодействия с олигархами. Они, как известно, заинтересованы в том, чтобы сорвать голосование касательно деолигерхиации», — сообщил источник.

В конце он добавил насчет некоторых предложений главы ОП Андрея Ермака. По информации источника, Ермак настаивает на том, чтобы спикера ВРУ заменили на другую кандидатуру, которую сможет контролировать кто-то из Офиса Президента. Однако пока что никаких имен не называли.

Напомним, как сообщалось временем ранее, Украине необходимо сделать «фундаментальную вещь»: Данилов выступил с предложением.