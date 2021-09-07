Экономика

Строительство корвета для ВМС Украины: в Турции стартовали работы

Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул

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Сегодня, седьмого сентября, в Турции состоялась церемония закладки нового корабля для нужд ВМС ВСУ. На церемонии в Турции присутствовала делегация украинского Минобороны во главе с командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Алексеем Неижпапой. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул Турецкой Республики. Всего строительство корвета типа „ADA“ продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса, проводится торжественная церемония закладки киля корабля. Согласно существующим договоренностям, в 2022 году корвет будет переправлен в Украину и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС ВС Украины», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Неижпапа объявил это событие знаковым для развития Военно-морских сил Украины.

«Все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков, это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов Байрактар ТВ-2, которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны», — отметил он.

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