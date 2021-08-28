Экономика

В ОРЛО рассказали, какие продукты подорожали за последний месяц

Свинина и мясо птицы подорожали за последнее время

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В ОРЛО опубликовали последние данные по поводу подорожания продуктов за последний месяц. В Луганске, который на данный момент временно неподконтролен Украине, так называемый «Госкомстат» опубликовал свой анализ цен за третью декаду августа.

Почти десять продуктов в так называемой «ЛНР» выросли в цене за этот период, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так в этот список попали следующие продукты: свинина, мясо птицы, отдельные порционные куриные части, картофель, яйца, сахар, капуста и лук.

В тоже время в местном «Госкомстате» есть продукты, которые за последнее время снизились в цене. В этот список попали: морковь, цена на которую упала на 11,6%, свекла на нее цена упала на 4,5%, и рыба, цена на которую упала всего на 1,1%.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на ситуацию в лечебных учреждениях неподконтрольной Украине части Донецкой области. Местные жители отмечают, что больницы даже в случае срочной госпитализации пациентов без ковид-тестов не принимают.

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