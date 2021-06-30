У Зеленского определились, что делать с ГТС: есть два варианта

Что задумал украинский президент

Время чтения: 43 Секунд

Одним из главных вопросов на повестке дня в Украине является то, что будет дальше с ГТС Украины после того, как Россия все-таки достоит и запустит Северный поток 2, а это похоже, уже в ближайшее время случится.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько вариантов развития событий. Источник в ОП рассказал, что Офис Президента подготовил два разных пакета предложений по Северному потоку-2, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Лучший вариантом в команде Зеленского считают продать или создать консорциум украинской ГТС, чтобы западные компании были заинтересованы в транзите газа через Украину.

«На Банковой считают лучший механизм гарантии прокачки газа через Украину-продажа/консорциум нашей ГТС с западными компаниями. Зеленский будет договариваться с Меркель/Байденом об сделке, которая обеспечит постоянный транзит через Украину, а не временный контракт, который является запасным/альтернативным предложением», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что Зеленский запланировал досрочные президентские выборы.