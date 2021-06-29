Цена на электричество для украинцев пока не изменится: что решил Кабмин

Пока остается тариф на уровне 1,68 грн/кВт-ч

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С первого июля в Украине должна была вырасти цена на электричество. Вопрос волновал многих украинцев, ведь цена должна была вырасти практически в два раза.

Однако Кабинет министров своим сегодняшним постановлением, 29 июня, продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения, пишет УРА-Информ.

Таким образом, таким решение правительство сохранило тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-ч до первого августа этого года.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №483 от 5 июня 2019 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии».

Напомним, что с первого июля тариф должен был вырасти практически в два раз, однако окончательная формула, по какой будут считать так и не опубликовали. В итоге Министерство энергетики Украины предложило до 1 августа продлить действующую модель специальных обязательств на рынке электроэнергии.

Ранее мы сообщали, что украинцев до конца года ждет повышение тарифов в два раза.