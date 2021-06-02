Экономика

АЗС разрешили повысить цены на топливо: названа новая стоимость

Цены были повышены для бензина с 24,84 гривен до 24,92 гривен

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Сетям автозаправочных станций Кабмин разрешил повысить стоимость топлива. Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на расчеты Нафтогаза на начало июня, передает УРА-Информ.

Известно, что расчетные цены были повышены для бензина с 24,84 гривен до 24,92 гривен за литр. В тоже время стоимость дизельного топлива поднялась с 20,89 гривен до 20,91 гривен за литр.

Стоит отметить, что с учетом максимальных наценок цена бензина на АЗС не может превышать цену в 29,92 гривен за литр, а стоимость дизельного топлива не может быть выше 27,91 гривен за литр.

Ранее сообщалось, что еще в 2016 году 15 компаний, которые связаны с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, заключили с банком договоры финансового лизинга.

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