В приложении «Дія» появится новая услуга: что нужно знать пенсионерам

В правительстве хотят, чтобы можно было получать и пенсию онлайн

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В приложении Дія для украинских пенсионеров в ближайшем будущем станет доступна услуга «Пенсия онлайн». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время одного из эфиров на телеканале Украина 24, передает УРА-Информ.

Он анонсировал расширенные возможности в государственном приложения Дія.

«Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению. Например, у нас есть проект «Дія. Цифрова освіта», где мы обучаем базовой цифровой грамотности. Уже сняли 57 образовательных сериалов, привлекаем разных звезд, чтобы людям старшего возраста было интересно смотреть. Также проводим интернет в села, улучшаем мобильный интернет. Мы хотим, чтобы можно было получать и пенсию онлайн, без привязки к месту регистрации, будем запускать в ближайшее время», — отметил Федоров.

Также он сообщил об инициативах украинского правительство о внедрении электронного паспорта.

«Для тех, кто пользуется «Дія. Паспорт» обновили «Дію», там есть актуальная прописка, и мы этот вопрос решаем, чтобы не нужно было носить справку с места регистрации. Также мы зарегистрировали законопроект, который вообще убивает этот советский штамп в паспорт и справку к ID-паспорту. Уже с 24 августа, как анонсировал президент, мы входим в режим paperless, ни один госорган не будет иметь права требовать любую справку, если эта информация есть в реестре. Еще немного нужно подождать тем, у кого старый паспорт» — добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что на первое июля текущего года запланирован очередной этап повышения пенсионных выплат в Украине. Повышение пенсий коснется тех пенсионеров, которые не попали под индексации 2019−2020 годов и чернобыльцев.