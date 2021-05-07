Пенсионеры в ОРДЛО могут остаться без украинских пенсий: что происходит

Местные «власти» придумали новые правила

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Пенсионеры, которые живут в ОРДЛО, продолжают сообщать о том, что сотрудники так называемого местного «пенсионного фонда» требуют у них предъявить письменное подтверждение отсутствия пенсионных начислений от Украины.

Местные жители пишут об этом в социальных сетях, и отмечают, что выплаты со стороны Украины им необходимы, чтобы просто выжить. В тоже время новые требования для пенсионеров в ОРДЛО их пугают, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местные жители отмечают, что отказ от социальных выплат украинского правительства является первым шагом к насильственному получению российского паспорта.

«Людей вынуждают оформлять эти самые подтверждения про отсутствие выплат с Украины, тем самым насильно оформлять российские паспорта, будто для галочки», — пишут местные жители.

Жители ОРДЛО отмечают, что местные «власти» таким образом хотят достичь своих политических целей, и совсем не думают о народе.

«Сдать украинские паспорта, получить выписку об отсутствии пенсионных начислений — значит отказаться добровольно от дополнительных материальных средств, которых и так хватает лишь на существование», — возмущены дончане.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО начали согласовывать список на обмен пленными.