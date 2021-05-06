Очередное подорожание алкоголя: на сколько возрастет стоимость

В министерстве подчеркнули, что настало время повысить стоимость на алкогольные напитки

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На территории украинского государства вновь возрастет стоимость алкогольных напитков. Об этом заявило Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины, передает УРА-Информ.

В министерстве подчеркнули, что настало время повысить стоимость на алкогольные напитки. Там считают, что часть алкогольных напитков продается по минимальным ценам.

Подорожание будет проходить следующим образом:

водка и ликеро-водочные изделия — на 6,2%;

виски, ром и джин — на 5,9%;

коньяк и бренди — на 5,5%;

вино, сидр, перри (содержание спирта не более 8,5%), вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов — от 8,2 до 34,2%.

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