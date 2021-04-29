«Укрпочта» прекращает доставку пенсионных выплат пенсионерам

Остается проблемой доставка пенсий в села

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ПФУ не заключил очередной контракт с «Укрпочтой». С сентября 2021 года пенсионные выплаты решили не доставлять при помощи привычных для всех почтальонов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление министра социальной политика Марины Лазебной.

С «Укрпочтой» идет длительная дискуссия о тарифах, ведь они исходят от суммы пенсий. Вместе с ростом пенсий, как она отметила, растет и стоимость доставки.

«При этом мы не просим это делать людей из маломобильных категорий: людей с инвалидностью I группы, людей в возрасте 80+, одиноких пенсионеров, нуждающихся в уходе, — для этих людей мы сразу зафиксировали, что им доставка пенсий будет осуществляться домой. Это 1,7 миллиона пенсионеров», — добавила она.

Ранее сообщалось, что для решения проблемы пенсионных выплат гражданам, что проживают в ОРДЛО правительство Украины введет удаленную идентификацию. Процесс идентификации граждан может происходить при помощи смартфона.