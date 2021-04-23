9,6 млрд грн — это задолженность по пенсиями перед гражданами с ограниченными возможностями

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Украинское государство якобы задолжало пенсионерам ОРДЛО 130 миллиардов гривен. Об этом заявила нелигитимный «министр труда и социальной политики ДНР» Лариса Толстыкина, передает УРА-Информ.

«Общая задолженность Украины по пенсиям перед гражданами Республики по состоянию на 1 апреля 2021 года составляет 128,9 млрд грн. В том числе, 9,6 млрд грн — это задолженность по пенсиями перед гражданами с ограниченными возможностями», — отметила Толстыкина.

Он заявила, что члены незаконных вооруженных формирований постоянно поднимают вопрос о возобновлении выплат людям пенсионного возраста, что проживают в ОРДЛО в Минской экономической подгруппе, однако, украинская сторона, по ее словам, не стремится к разрешению ситуации.

Ранее сообщалось, что в Украине 77% граждан, что получают пенсионные выплаты, живут за чертой гуманитарной бедности.