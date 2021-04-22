Экономика

Сколько пенсионеров живут за чертой бедности: в ВР назвали устрашающие цифры

В Украине в стране фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический

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В Украине 77% граждан, что получают пенсионные выплаты, живут за чертой гуманитарной бедности. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УРА-Инфом.

Она отметила, что пенсионеры. которые имеют низкий уровень прожиточного минимума вынуждены обращаться к омбудсмену.

«77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности», — добавила Денисова.

На сегодняшний день, как отметила омбудсмен, в Украине фактический прожиточный минимум в два раза выше, чем юридический.

«И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 грн, если фактически нужно хотя бы 4714 грн», — подчеркнула Денисова.

Ранее сообщалось, что граждане Украины, которые уже достигли пенсионного возраста, а также у которых не хватает страхового стажа, могут его докупить.

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