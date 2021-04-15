Экономика

Карантинные компенсации ФОПам: когда можно подать заявку

Деньги получат только ФОПы, которые находятся в «красной» зоне

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Физические лица — предприниматели, а также наемные работники уже с 19 апреля смогут подавать заявки на получение компенсационной выплат по 8 тысяч гривен от правительства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

Деньги, как отметил глава правительства, получат только ФОПы, которые находятся в «красной» зоне.

«Уже с 19 апреля физические лица — предприниматели (ФОПы) и наемные работники из красных карантинных зон могут посылать заявки на получение 8 тысяч гривен», — добавил он.

Шмыгаль добавил, что заявки можно подавать через портал «Дія». Помимо этого, глава правительства подчеркнул, что выплаты будут проведены «в те же самые сроки, как это было во время подготовки к зимнему локдауну».

Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому второго марта сделала первую прививку от коронавирусной инфекции индийским аналогом AstraZeneca Ковишилдом. Предполагалось, что и вторую вакцину президент получит или ковишилд или AstraZeneca.

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