Какой стаж берется для начисления пенсии: в Минсоцполитики дали ответ

Получить необходимый стаж тем гражданам, которые активно начали работать только после 2000 года, будет гораздо сложнее
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала украинцам, какой стаж берется для начисления пенсионной выплаты. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ее комментарий Громадському Радио.
В Украине, как отметила Лазебная, с 2000 года в стаж при начисления пенсионных выплат перестал учитываться период службы в армии, а также обучение в высших учебных заведениях. При этом, подтвердить стаж за этот период могут только те граждане страны, за кого работодатель платил взносы в Пенсионный фонд Украины.
«До 2000 года учитывается и служба в армии, и обучение в заведениях высшего образования. Но с 2000 года так построена система, стаж учитывается только если за него были уплачены страховые взносы. Страховая солидарная система», — отметила она.
Исходя из этого, получить необходимый стаж тем гражданам, которые активно начали работать только после 2000 года, будет гораздо сложнее.
«Когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсию до 2 тысяч гривен. Поэтому мы большую часть перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем над этим работаем», — резюмировала Лазебная.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях восточной Украины к текущему моменту находится около 400 тысяч граждан, которые не обращались за пенсионными выплатами.