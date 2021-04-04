Какой стаж берется для начисления пенсии: в Минсоцполитики дали ответ

Получить необходимый стаж тем гражданам, которые активно начали работать только после 2000 года, будет гораздо сложнее

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Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала украинцам, какой стаж берется для начисления пенсионной выплаты. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ее комментарий Громадському Радио.

В Украине, как отметила Лазебная, с 2000 года в стаж при начисления пенсионных выплат перестал учитываться период службы в армии, а также обучение в высших учебных заведениях. При этом, подтвердить стаж за этот период могут только те граждане страны, за кого работодатель платил взносы в Пенсионный фонд Украины.

«До 2000 года учитывается и служба в армии, и обучение в заведениях высшего образования. Но с 2000 года так построена система, стаж учитывается только если за него были уплачены страховые взносы. Страховая солидарная система», — отметила она.

Исходя из этого, получить необходимый стаж тем гражданам, которые активно начали работать только после 2000 года, будет гораздо сложнее.

«Когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсию до 2 тысяч гривен. Поэтому мы большую часть перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем над этим работаем», — резюмировала Лазебная.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях восточной Украины к текущему моменту находится около 400 тысяч граждан, которые не обращались за пенсионными выплатами.