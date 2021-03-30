В ОРДО поднимают зарплаты: сколько теперь будут получать местные жители

Минималку хотят поднять почти на 1500 рублей
Так называемые «власти» ОРДО решили понять уровень благосостояние жителей «ДНР». «Народный Совет» ОРДО принял внесение законопроекта от «Правительства» по поводу увеличения минимальной заработной платы в «республике».
Минимальную заработную плату в ОРДО планируют поднять с 6065 рублей до 7460 рублей. При этом больше подробностей просто нет, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донецк.
«В «ДНР» увеличат минимальный размер оплаты труда. В связи с этим предлагают внести в статью 1 «Закона ДНР» «О минимальном размере оплаты труда» Известно, что при этом есть закон о МРОТ. В соответствии с ним, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года – 6065 рублей. Как только будут приняты поправки, он уже составит 7460 рублей» – отмечается в заявлении.
На данный момент неизвестно, когда именно могут принять новые поправки, но местные жители уже остерегаются нового увеличения зарплат. Предыдущее «улучшение» обернулось понятием цен и на руку люди получил еще меньше, чем ранее.
Ранее мы сообщали, что в ОРДО подорожают не только продукты, цены пойдут вверх на одежду и обувь.