Экономика

В ОРДО поднимают зарплаты: сколько теперь будут получать местные жители

Минималку хотят поднять почти на 1500 рублей

Время чтения: 49 Секунд

Так называемые «власти» ОРДО решили понять уровень благосостояние жителей «ДНР». «Народный Совет» ОРДО принял внесение законопроекта от «Правительства» по поводу увеличения минимальной заработной платы в «республике».

Минимальную заработную плату в ОРДО планируют поднять с 6065 рублей до 7460 рублей. При этом больше подробностей просто нет, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донецк.

«В «ДНР» увеличат минимальный размер оплаты труда. В связи с этим предлагают внести в статью 1 «Закона ДНР» «О минимальном размере оплаты труда» Известно, что при этом есть закон о МРОТ. В соответствии с ним, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года – 6065 рублей. Как только будут приняты поправки, он уже составит 7460 рублей» – отмечается в заявлении.

На данный момент неизвестно, когда именно могут принять новые поправки, но местные жители уже остерегаются нового увеличения зарплат. Предыдущее «улучшение» обернулось понятием цен и на руку люди получил еще меньше, чем ранее.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО подорожают не только продукты, цены пойдут вверх на одежду и обувь.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Пенсии для жителей ОРДЛО: в Минсоцполитики рассказали, как получить выплаты

В Золотом и Счастье открыли большие современные ЦНАПы

Пенсия в 7000 гривен: как ее получить

Это касается уже будущих пенсионеров, а не теперешних

Суэцкий канал разблокирован: Ever Given сняли с мели

Наконец-то ситуация изменилась

«Для чего мы входили в состав РФ? Чтобы остаться ни с чем?»: у крымчан отбирают землю

Владельцы настаивают, что земельные участки они получили совершенно законным путем

ПФУ приостанавливает выплаты для пенсионеров-переселенцев: кому не повезло

По причине неполучения выплат в течение длительного периода происходит приостановление пенсий

Сколько жителей ОРДЛО получает украинскую пенсию: интересные цифры

Украина тратит на эти выплаты около 1 млрд. 800 тысяч гривен

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap