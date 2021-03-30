В ОРДО поднимают зарплаты: сколько теперь будут получать местные жители

Минималку хотят поднять почти на 1500 рублей

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Так называемые «власти» ОРДО решили понять уровень благосостояние жителей «ДНР». «Народный Совет» ОРДО принял внесение законопроекта от «Правительства» по поводу увеличения минимальной заработной платы в «республике».

Минимальную заработную плату в ОРДО планируют поднять с 6065 рублей до 7460 рублей. При этом больше подробностей просто нет, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донецк.

«В «ДНР» увеличат минимальный размер оплаты труда. В связи с этим предлагают внести в статью 1 «Закона ДНР» «О минимальном размере оплаты труда» Известно, что при этом есть закон о МРОТ. В соответствии с ним, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года – 6065 рублей. Как только будут приняты поправки, он уже составит 7460 рублей» – отмечается в заявлении.

На данный момент неизвестно, когда именно могут принять новые поправки, но местные жители уже остерегаются нового увеличения зарплат. Предыдущее «улучшение» обернулось понятием цен и на руку люди получил еще меньше, чем ранее.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО подорожают не только продукты, цены пойдут вверх на одежду и обувь.