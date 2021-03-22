Примерно 72 млн детей младшего школьного возраста к десяти годам жизни не научатся читать

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Совокупный размер ущерба от экономического кризиса, которые был вызван очередной пандемией, к 2025 году составит 22 трлн долларов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные ООН.



Пандемия пневмонии нового поколения уже привела к огромным экономическим потерям. Такой ущерб будет ощутим еще на протяжении еще многих лет.

Ситуация с пневмонией нового типа застигла все человечество врасплох. К сожалению, пандемию коронавирусной болезни невозможно было предотвратить, однако, своевременная подготовка к подобному позволила бы спасти жизни огромного количества людей и избежать разрушительных последствий для экономики.

«Если бы существующие системы (предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации), как глобальные, так и национальные, были достаточно эффективными, то многих самых тяжких последствий просто не было бы», — сказала председатель Группы Хелен Кларк.

Помимо этого, пандемия стала настоящей катастрофой и для миллионов детей по всему миру. Например, около 72 млн детей младшего школьного возраста к десяти годам жизни так и не будут иметь возможности научиться читать или понимать самый простой текст.



При этом, многие девочки вообще не смогут никогда вернуться в учебное заведение. Около 11 млн из них будут насильно выданы замуж.

Ранее сообщалось, что вакцинация населения украинского государства от пневмонии нового поколения, которое старше 80 лет стартует в Украине с 29-30 марта.