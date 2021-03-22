Экономика

В «ЛНР» очередное повышение коммуналки: жители недовольны

С 23 марта в Алчевске повысятся тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий

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Ситуация в Алчевске, который временно неподконтрольный украинскому правительству, на данный момент не очень стабильная. Нарастает социальная напряженность.

Все из-за ситуации с повышением тарифов на коммунальные услуги. Местные жители просто не успевают следить за их подорожанием. Так с 23 марта в Алчевске повысятся тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий. В Луганске таковые подняли ранее, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«Учитывая, что работы, которые должны проводить ЖЭКи по данному тарифу ни в Луганске, ни в Алчевске, ни в других городах «ЛНР» не проводятся, это вызывает возмущение у жителей «республики». В целом, за 15 месяцев тарифы в «ЛНР» выросли более чем в два раза. В феврале в Алчевске даже не разносили оповещения по оплате за тепло, потому что, не знали как считать — по квадратуре или по счетчику», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что боевики «ЛДНР» отказываются от вакцинации российской вакциной.

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