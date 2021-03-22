Экономика

Странам-членам ЕС предлагали вакцину, которой не существует на 16 млрд евро

Чаще всего мошенники действуют из стран третьего мира

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Мошенники пытались продать странам-членам Европейского союза несуществующие препараты от коронавирусной инфекции нового типа на сумму в 16 миллиардов евро. Информацию подтвердили в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Yle.

Стоит отметить, что среди государств, которые предлагали несуществующие вакцины, была и Финляндия.

Гендиректор Бюро Вилли Итяля заявил, что чаще всего мошенники действуют из стран третьего мира.

“Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует”, – объясняет Итяля.

Ранее сообщалось, что вакцинация населения украинского государства от пневмонии нового поколения, которое старше 80 лет стартует в Украине с 29-30 марта. 

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