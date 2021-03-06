Очередные неприятности из-за «Северного потока-2»: в США блокируют назначение главы ЦРУ

Сенатор призвал администрацию США прекратить мягкое отношения относительно Российской Федерации

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Американский сенатор-республиканец Тед Круз решил блокировать утверждение Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Амеркии. Он аргументирует это тем, что администрация США обязана ввести более жесткие санкции относительно российского газопровода «Северный поток-+2» Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Bloomberg.

Сенатор, как он сам отметил, перестанет блокировать назначение директора ЦРУ, как только власть США введет новые санкции против трубопровода.

«Я перестану задерживать назначения, когда администрация Байдена выполнит свое юридическое обязательство накладывать санкции на корабле и компании, строящие трубопровод Путина. Следуйте закона», — подчеркнул Круз.

Также сенатор призвал администрацию США прекратить мягкое отношения относительно Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки внесли в еще один список санкций судно-трубоукладчик «Фортуна». Именно это судно и участвует в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».