Коломойский был замешан в коррупции: в Госдепе заявили о наявности «достоверной информации»

Решение о внесении в санкционный список основано не только на действиях олигарха на посту главы ОГА

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Госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что у него имеется “достоверная информация” о том, что олигарх Игорь Коломойский был замешан коррупции, когда занимал пост главы ОГА в 2014-2015 годах. Об этом заявил на брифинге в пятницу представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает УРА-Информ.

“У госсекретаря есть достоверная информация о том, что Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи губернатором. Эта коррупция подорвала верховенство закона и веру украинского общества в демократические институты своего правительства и общественные процессы. Эта достоверная информация собирается из различных источников”, — сообщили в Госдепе.

Также в Госдепе добавили, что внесение Коломойского в санкционный список основано не только на действиях на посту главы ОГА, но и на “нынешних продолжающихся усилиях Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов, которые представляют серьезную угрозу для будущего Украины”.

“Сегодняшние действия являются сильным сигналом того, что Соединенные Штаты поддерживают всех украинцев, работа которых способствует продвижению реформ. Мы полны решимости помочь Украине достичь будущего, которого так много украинцев требовали шесть лет назад на Майдане”, — резюмировал Прайс.

Ранее сообщалось, что государственный банк Приватбанк получил право на возврат 247 автозаправочных станций так называемой группы «Приват», которые принадлежали олигарху Игорю Коломойскому.