Я сделаю все, чтобы остановить Северный поток-2 — заместитель госсекретаря США

Венди Шерман о будущем российского газопровода

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Я сделаю все возможное, чтобы строительство «Северного потока-2» не продвигалось вперед, — заявила Венди Шерман, кандидат на пост заместителя госсекретаря США. Выступая в четверг в Сенате, она не согласилась с оценкой, что администрация Джо Байдена «мягкая» по отношению к России.

В конечном итоге Сенат решит утверждать ли кандидатуру Венди Шерман. Кандидат Байдена, выступая в Сенате, ответил на обвинения республиканцев и некоторых демократов, которые заявили, что новая администрация проигнорировала призывы Конгресса ввести санкции в отношении российских и немецких компаний, участвующих в строительстве трубопровода, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«Я не думаю, что администрации Байдена и Харриса каким-либо образом проявили мягкость по отношению к России», — сказалf Шерман. Сенатор Тед Круз, республиканец из Техаса и создатель санкций США в отношении Северного потока — 2, однако, обвинил демократов в том, что они фактически отказались от борьбы за прекращение проекта.

«Слова не стоят денег», — сказал Круз. — Если администрация Байдена не хочет уступать России, то вместо того, чтобы сказать «мы не хотим быть мягкими по отношению к России», она могла бы фактически подчиниться действующему закону и остановить трубопровод, — оценил он.

В феврале Госдепартамент США принял решение не вводить новые санкции против участников проекта «Северный поток 2». В санкционный список попали только баржа «Фортуна» и ее владелец KWT-Rus.