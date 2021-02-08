Иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка: суд оставил его без изменений

Банк имеет несколько аргументов, которые исключают возвращения акций Боголюбову

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Хозяйственный суд города Киева в понедельник, восьмого февраля оставил без движения иск экс-акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова о возвращении ему 33,25% акций банка. Суд аргументировал это отсутствием в исковом заявлении всех необходимых реквизитов. Об этом на брифинге в комментарии журналистам заявил юридический советник Приватбанка Андрей Пожидаев, передает УРА-Информ.

Истец, по словам Пожидаева, подал заявление с определенными нарушениями, также он не указал все необходимые реквизиты.

«Суд принял решение оставить заявление без движения, предоставить истцу 10 дней с сегодняшнего дня на устранение этих недостатков», — отметил Пожидаев.

Также он подчеркнул, что истцу необходимо устранить все недостатки в течении 10 дней. Если этого не произойдет, то исковое заявление оставят без рассмотрения.

Юридический советник банка добавил, что у национального банка есть несколько аргументов на отказ Боголюбову в компенсации. Отмечается, что на момент подачи иска о возмещении прошло более трех лет с момента национализации. Соответственно, истек срок исковой давности.

Ранее сообщалось, что Национальный банк «Приватбанк» подал иск против одного из самых больших банков Израиля. иск был подан против Израильского Банка Дисконт по подозрению в содействии мошенническим действиям бывших владельцев украинского финансового учреждения.