Экономика

Иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка: суд оставил его без изменений

Банк имеет несколько аргументов, которые исключают возвращения акций Боголюбову

Время чтения: 54 Секунд

Хозяйственный суд города Киева в понедельник, восьмого февраля оставил без движения иск экс-акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова о возвращении ему 33,25% акций банка. Суд аргументировал это отсутствием в исковом заявлении всех необходимых реквизитов. Об этом на брифинге в комментарии журналистам заявил юридический советник Приватбанка Андрей Пожидаев, передает УРА-Информ.

Истец, по словам Пожидаева, подал заявление с определенными нарушениями, также он не указал все необходимые реквизиты.

«Суд принял решение оставить заявление без движения, предоставить истцу 10 дней с сегодняшнего дня на устранение этих недостатков», — отметил Пожидаев.

Также он подчеркнул, что истцу необходимо устранить все недостатки в течении 10 дней. Если этого не произойдет, то исковое заявление оставят без рассмотрения.

Юридический советник банка добавил, что у национального банка есть несколько аргументов на отказ Боголюбову в компенсации. Отмечается, что на момент подачи иска о возмещении прошло более трех лет с момента национализации. Соответственно, истек срок исковой давности.

Ранее сообщалось, что Национальный банк «Приватбанк» подал иск против одного из самых больших банков Израиля. иск был подан против Израильского Банка Дисконт по подозрению в содействии мошенническим действиям бывших владельцев украинского финансового учреждения. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

ЕС выделил Украине 200 млн евро: на что пойдут деньги

С самого начала пандемии Евросоюз поддерживал украинский народ

МВФ требует повышения тарифов в Украине: 43 % на электроэнергию, 20 % на газ и это еще не все

МВФ требует повышения коммуналки для следующего транша

Пенсии в Украине: в ПФУ рассказали как измениться назначение выплат

В электронном виде имеется информация о стаже всего за последние 20 лет

«Северный поток-2»: ФРГ и Франция поддержали продолжение строительства

Ангела Меркель подчеркнула, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» нужно продолжать

Платные дороги в Украине: какие участки подпадают под строительство

Объем первоначальных инвестиций, по словам Криклия, по каждой из дорог ожидается на уровне около 200-350 млн евро

США назвали Северный поток-2 плохим проектом: могут ввести новые санкции

Американцы уже задумались о новых санкциях

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap