Россия должна быть привлечена к ответственности за насильственные акции против своего народа, — МИД

Экономика

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Компенсации будут выплачиваться тем гражданам, которые оборудованы электроотопительными установками и в которых дома не газифицированы

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Кабинет Министров Украины утвердил порядок компенсации для граждан страны, которые используют электроотопление. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке, передает УРА-Информ.

«Правительство утвердило порядок компенсации для людей, которые используют электроотопления. Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо», — отметил глава украинского правительства.

Шмыгаль отметил, что компенсации будут выплачиваться тем гражданам, которые оборудованы электроотопительными установками и в которых дома не газифицированы или же вовсе не имеют централизованного теплоснабжения.

Помимо этого, компенсации на электроотопление будут выплачены многодетным семьям и семьям с приемным семьям, а также детским домам семейного типа. В общей сложности такую компенсацию будут получать более 600 000 украинских семей. Государством будет выделено на такой вид компенсаций гражданам 1400000000 грн.

«Тарифная» комиссия снизила цены на распределение газа в Украине для 13 операторов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также подчеркнул, что это решение — один из шагов власти страны, который позволит снизить тарифы для населения и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии.

Ранее сообщалось, что цена на газ должна быть в разы меньше. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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