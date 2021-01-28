Экономика

Будут получать больше: кто сможет получить более высокую пенсию в 2021 году

Большие изменения ждут пенсионеров в 2021 году

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В 2021 году сразу несколько категорий украинских граждан должны получить существенные прибавки к пенсиям. Кто именно сможет на это рассчитывать рассказала народный депутат, заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Она отметила, что в 2021 году у украинских пенсионеров ждут различные доплаты, а также индексация пенсий. Она отметила, что индексация пройдут первого марта и она составит около 11%, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Евгения Кравчук также отметила, что также поднимут пенсию тем, которым давно ее не поднимали.

«Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля этого года будут получать те, кому 75-80 лет — плюс 400 грн к пенсии. Мы проголосовали законопроект, ставший уже законом, который позволяет одиноким людям получить дополнительные 800 грн, если они проживают сами», — сказала Кравчук.

Народный депутат также добавила, что парламенте готовят законопроект о накопительной пенсионной системе.

Ранее мы сообщали о том, какая в Украине средняя пенсия.

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