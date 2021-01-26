Экономика

Покупка газа напрямую у России: Шмыгаль прокомментировал ситуацию

15 января 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко отметил, что Украине было бы выгоднее покупать российский газ у независимых от ОАО «Газпром»

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Украинские власти не планируют закупать природный газ непосредственно из Российской Федерации. Об этом в Верховной Раде сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, во время ответов на вопросы народных избранников, пишет УРА-Информ.

«Газ из России закупать напрямую наше правительство не намеренно, точка», – отметил Шмыгаль.

Стоит напомнить, что 15 января 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко отметил, что Украине было бы выгоднее покупать российский газ у независимых от ОАО «Газпром».

Ранее сообщалось, что газоснабжающие компании в Украине уже готовы выполнять решение Кабмина о временном установлении граничной цены на газ для бытовых потребителей. Стоит напомнить, что цену было рекомендовано зафиксировать на уровне 6,99 грн за кубометр.

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