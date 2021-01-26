Экономика

ОРДЛО ждет рост коммунальных тарифов: опубликован план повышения

План повышения тарифов на территориях ОРДЛО представил руководитель местной службы по тарифам Александр Алипов

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На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области грядет подорожание коммунальных услуг. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на план повышения тарифов на услуги ЖКХ, его опубликовали местные телеграм-каналы.

По данным местных пабликов, план уже представлен на рассмотрение «правительству республик». План повышения тарифов на территориях ОРДЛО представил руководитель местной службы по тарифам Александр Алипов.

В плане прописано:

  • услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов +20%,
  • газ + 16%,
  • электроэнергия: до 150 кВт⋅ч — 1,04 руб (+30%), от 150 до 800 кВт⋅ч — 1,42 руб (+30%), свыше 800 кВт⋅ч — 2,85 руб (+6%).
  • водоснабжение — 15,26 руб/куб (сейчас 12,72 руб/куб) (+20%)
  • водоотведение — 9,84 руб/куб (сейчас 8,83 руб/куб) (+11%)
  • отопление — 10,4 руб кв/м (сейчас 9,2 руб кв/м) (+13%)

Отмечается, что сумма квитанции на территориях ОРДЛО может увеличиться в среднем на 17%.

Ранее сообщалось, что украинские власти не планируют закупать природный газ непосредственно из Российской Федерации.

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