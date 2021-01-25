Политика Экономика

«С деньгами там туго»: Россия сокращает финансирование «Л/ДНР»

У России дела идут крайне плохо

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Российская Федерация из-за нехватки денег в бюджете государства снижает расходы на финансирование временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В ТКГ отметили, что содержание «республик» обходиться России в 1−3 млрд долларов в год. Об этом в программе «Все по беспределу» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

«Россия — милитаризирована страна. Она сейчас воюет одновременно в 7−8 местах по миру. Основная ставка России — это проекция силы. Если они главному инструменту уменьшают финансирование, то это означает, что дела там очень плохи. Вооруженные силы — это последняя статья, от которой Кремль мог бы забрать финансирование, но забирает. Это означает, что по остальным отраслям все гораздо хуже» — подчеркнул Арестович.

Также он считает, что у России дела идут крайне плохо. Арестович также добавил, что по информации из открытых источников известно, что финансирование «Л/ДНР» обходиться России крайне дорого, добавив при этом, что финансирование будет приостановлено, так как в стране наблюдаются сложности во внутренней экономике.

«Оно уже прекращается. Там жалуются все: от простых людей — граждан Украины, которые оказались в заложниках у русских — до тех, кто позирует в качестве представителей марионеточной власти. Говорят, что с деньгами там не ахти. Это можно прочитать в открытых источниках: во всех соцсетях, на форумах, где переписываются наши граждане из Донецка или Луганска между собой» — добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что действие платежных карт внутренне перемещенных лиц продлено до 1 марта 2021 года и они не будут заблокированы. 

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