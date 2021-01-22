Продажа земли иностранцам: в Минагро назвали сроки

Иностранные инвесторы очень осторожно смотрят в направлении Украины

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Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко, заявил, что референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения на территории Украины иностранным гражданам будет проведен в течение ближайших 3 лет. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Минфин».

«Сейчас земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать исключительно физические лица, которые являются гражданами Украины. Смогут ли ее покупать иностранцы, будет решено в ходе референдума, который состоится в ближайшие 3 года. Поэтому иностранные инвесторы сегодня смогут лишь по-прежнему брать землю в долгосрочную аренду», — рассказал министр.

Пока идет борьба за реформу рынка земли, как отметил Лещенко, иностранные инвесторы очень осторожно смотрят в направлении Украины.

«Мы их понимаем, поскольку этот процесс в нашей стране сложный и болезненный», — отметил Лещенко.

Верховная Рада отменила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения 31 марта 2019 г. Согласно новому закону, продажа такой территории станет доступной уже с 1 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает в рамках открытия рынка земли снизить концентрацию ее в одних руках до 10 тыс. гектаров.