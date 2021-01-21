Украина теряет инвесторов: ЕБРР сократил финансирование почти на 300 миллионов евро

В 2019 Европейский банк инвестировал в 51 украинский проект проект на 1,1 млрд евро

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2020 году существенно уменьшил инвестиции в Украину до 812 млн евро в 34 проекта. К примеру, в 2019 Европейский банк инвестировал в 51 украинский проект на 1,1 млрд евро. Об этом пишет УРА-Информ.

«По годовому объему инвестиций Украина заняла третье место среди стран по операциям банка после Турции и Египта», — отметили в ЕБРР.

Стоит отметить, что новые инвестиции Европейского банка в Украину включали поддержку проектов, которые направлены на улучшение корпоративного управления. За пример можно взять пилотную программу трансформации «Укравтодора», а также проект трансформации «Укрпошты». Также ЕБРР вложился в 2020 году в улучшения транспортной инфраструктуры в городах Украины, внедрение энергоэффективных технологий в тяжелой промышленности и так далее.

Ранее сообщалось, что газоснабжающие компании в Украине уже готовы выполнять решение Кабмина о временном установлении граничной цены на газ для бытовых потребителей. Стоит напомнить, что цену было рекомендовано зафиксировать на уровне 6,99 грн за кубометр.