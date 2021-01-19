Экономика

Новая стоимость газа: компании готовы выполнять распоряжение Кабмина

Во время действия карантина члены ассоциации не будут совершать по должникам штрафных начислений

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Газоснабжающие компании в Украине уже готовы выполнять решение Кабмина о временном установлении граничной цены на газ для бытовых потребителей. Стоит напомнить, что цену было рекомендовано зафиксировать на уровне 6,99 грн за кубометр. Об этом сказано в заявлении Ассоциации поставщиков энергоресурсов, передает УРА-Информ.

Члены ассоциации сообщили, что гарантируют своим клиентам бесперебойное снабжение газа во время действия ограничений, которые были введены правительством с первого февраля текущего года.

«К сожалению, при разработке мер защиты потребителей в условиях пандемии, правительство не учитывало опыт внедрения антикризисных мер в европейских странах, зеркально поддерживающих как потребителей, так и производителей и поставщиков ресурса», – отмечается в заявлении.

Также там считают, что увеличение адресных субсидий для уязвимых категорий потребителей было бы наиболее эффективным решением в сложившейся ситуации. 

«Во время действия карантина члены ассоциации не будут совершать по должникам штрафных начислений», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что максимальная цена будет составлять 6,99 грн за кубометр газа.

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