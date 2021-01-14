Общество Экономика

Коррупция в ОРДЛО: «комбаты» решили увеличить свои доходы за счет рядовых

«Руководство» НВФ может свободно продавать «свободные броники и каски», получая неплохую прибавку к денежному «довольствию»

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В так называемой «народной милиции ЛНР» на территориях ОРДЛО в связи с перемирием и официальным запретом на активные боевые действия сократились и доходы террористов, которые состоят в незаконных вооруженных формированиях. Сильно уменьшились и доходы рядовых. Об этом пишет Телеграм-канал «Донбасский кейс», передает УРА-Информ.

По информации паблика, «комбаты» нашли способ увеличить свой доход за счет рядовых. Командиры взводов, якобы отказываются выдавать бронежилеты и каски тем, кто вступил в ряды незаконных вооруженных формирований.

«Даже во время перемирия находиться на боевых позициях без бронежилета и каски, мягко говоря, небезопасно. Поэтому „военнослужащие“ вынуждены на свои деньги приобретать защиту или просить о помощи волонтеров,» — пишет ресурс.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не смотря ни на что продолжает милитаризацию аннексированного украинского Крыма. 

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